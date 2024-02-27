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Е-повестки, блокирование счетов и е-кабинет: какие правки по законопроекту о мобилизации рассмотрел комитет Рады

21:49, 27 февраля 2024
Роман Костенко заявил, что по состоянию на сегодняшний день комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей.
Е-повестки, блокирование счетов и е-кабинет: какие правки по законопроекту о мобилизации рассмотрел комитет Рады
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта о мобилизации более 4 тысяч правок.

Во вторник, 27 февраля, секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что обсуждали на первом заседании Комитета по поправке к законопроекту об усилении мобилизации в Украине. Об этом он рассказал в комментарии «РБК-Украина».

По словам Костенко, по состоянию на сегодняшний день комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей. Речь о блокировании счетов и ограничениях через суд выезда за границу. Однако это еще предварительное голосование, потому что все нормы дискуссионны.

Он отметил, что ряд депутатов в комитете считают, что в действующем законодательстве уже предусмотрены штрафы за невыполнение людьми своих обязанностей по мобилизации. Поэтому некоторые нардепы считают, что стоит как вариант просто увеличить сумму штрафов, а не ограничивать права.

«Обсуждали вопрос функционирования электронного кабинета, и комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что электронных повесток быть не должно. Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи подачи», - сказал Костенко.

Также он отметил, что не было принято решение о том, чтобы консульства ограничивали свои услуги для украинцев за рубежом, хотя этот вопрос еще будет дискутироваться.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

А глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Вместе с тем, из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень.

Кроме того, в Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела.

Добавим, Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

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