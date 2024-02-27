Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Законопроект Правительства о мобилизации 10449, принятый в первом чтении, предусматривает, что аспирантов, получающих уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, могут призвать.

Так, соответствующая одобренная за основу норма предусматривает, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровеня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании» (кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта), а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

В поправках ко второму чтению группа народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком предложила исключить слова «кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта». То есть, в этой части оставить аспирантов не подлежащими призыву.

Также одобренная в первом чтении норма предусматривает, что призыву не подлежат научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень (по действующей норме – ученое звание и/или научная степень), и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования основным местом работы не менее чем на 0,75 ставки.

Руслан Стефанчук с коллегами предлагают оставить норму о том, что призыву не подлежат указанные ученые, имеющие ученое звание (поправка звучит так: «В абзаце 25 подпункта 11 пункта 8 Раздела I законопроекта слова «научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень» заменить словами «научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень»).

Также предлагается переработать одобренную в первом чтении норму, что граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сохраняют такое право до завершения текущего учебного года

Так, предлагается, чтобы они сохраняли такое право до завершения обучения, но не дольше планового срока завершения обучения, предусмотренного учебным планом соответствующей образовательной программы.

Кроме того, раздел II законопроекта Руслан Стефанчук с коллегами предлагает дополнить нормами такого содержания:

обеспечить пересмотр Лицензионных условий осуществления образовательной деятельности и Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в высших учебных заведениях (научных учреждениях) в части обеспечения повышения качества подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в высших учебных заведениях (научных учреждениях) ), в том числе по усилению контроля за выполнением индивидуального учебного плана аспиранта (адъюнкта), соискателя степени доктора философии вне аспирантуры (адъюнктуры) и индивидуального плана научной работы соискателей;

обеспечить механизм ежегодного внесения информации о состоянии выполнения индивидуального учебного плана аспиранта (адъюнкта), соискателя степени доктора философии вне аспирантуры (адъюнктуры) и индивидуального плана научной работы соискателей в Единую государственную электронную базу по вопросам образования;

обеспечить проведение анализа количества защищенных диссертационных исследований на соискание степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук по сравнению с количеством соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук с 2003 по 2023 годы в разрезе отраслей знаний и специальностей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Вместе с тем, следует из заметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Также «Судебно-юридическая газета» писала об известных поправках, которые предлагает председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклоняющихся в праве на управление автомобилем.

Автор: Наталья Мамченко

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