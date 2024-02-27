У ГНС ответили, имеют ли право лица с инвалидностью ІІІ группы с детства на отдельную налоговую льготу

При соблюдении установленного уровня зарплаты такие лица имеют право на общую налоговую социальную льготу.

Государственная налоговая служба в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе разъяснила нюансы применения налоговой социальной льготы к заработной плате лица с инвалидностью ІІІ группы с детства.

Так, предоставление налоговых социальных льгот предусмотрено ст. 169 НКУ.

Согласно пп. "г" пп. 169.1.3 НКУ с учетом норм абзаца первого пп. 169.4.1 НКУ плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равную 150% суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ, для такого налогоплательщика, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства, кроме лиц с инвалидностью, льгота которым определена пп. "б" пп. 169.1.4 НКУ (лиц с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны).

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен (пп. 169.4.1 НКУ).

Таким образом, налогоплательщики – лица с инвалидностью ІІІ группы с детства не указаны в НКУ как отдельная льготная категория, но при соблюдении установленного уровня заработной платы имеют право на налоговую социальную льготу, которая предоставляется в виде уменьшения суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере, что в 2024 году составляет 1514 грн. при предельном размере дохода 4240 грн.

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