У ДПС відповіли, чи мають право особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства на окрему податкову пільгу

У разі дотримання установленого рівня зарплати такі особи мають право на загальну податкову соціальну пільгу.

Державна податкова служба у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі роз’яснила нюанси застосування податкової соціальної пільги до заробітної плати особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства.

Так, надання податкових соціальних пільг передбачено ст. 169 ПКУ.

Згідно з пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ, для такого платника податку, який є особою з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільгу яким визначено пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ (осіб з інвалідністю І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 ПКУ).

Таким чином, платники податку – особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства не зазначені в ПКУ як окрема пільгова категорія, але при дотриманні установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що у 2024 році становить 1514 гривень при граничному розмірі доходу 4240 гривень.

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