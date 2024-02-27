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Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Аспірантам і науковцям, що мають вчене звання, залишать право на відстрочку – що пропонується поправками до законопроекту про мобілізацію

Руслан Стефанчук пропонує залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Кабмін передав НАБУ нові будівлі у Києві

НАБУ отримало до своєї сфери управління нові будівлі в столиці.

У 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків

Який відсоток клопотань про обшуки задовольняється слідчими суддями.

  1. Суд інфо

ВРП внесе Президентові України подання про призначення двох суддів до місцевих судів Донецької області

13:23, 27 лютого 2024
ВРП внесе Президентові України подання про затвердження кандидатів на суддів Добропільського та Костянтинівського міськрайонних судів Донецької області.
ВРП внесе Президентові України подання про призначення двох суддів до місцевих судів Донецької області
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27 лютого 2024 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про внесення подань Президенту України про призначення двох суддів на посади до місцевих судів:

Кошлі Андрія Олександровича – на посаду судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Мартиненко Валерії Сергіївни – на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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