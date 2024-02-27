ВРП внесе Президентові України подання про призначення двох суддів до місцевих судів Донецької області

ВРП внесе Президентові України подання про затвердження кандидатів на суддів Добропільського та Костянтинівського міськрайонних судів Донецької області.

27 лютого 2024 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про внесення подань Президенту України про призначення двох суддів на посади до місцевих судів:

Кошлі Андрія Олександровича – на посаду судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Мартиненко Валерії Сергіївни – на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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