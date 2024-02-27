Нотаріальна палата пропонує зміни до порядку перевірки набувача або власника земельної ділянки

Порівняльну таблицю змін уже надіслали Мін’юсту, Мінагрополітики й Держгеокадастру.

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Нотаріальна палата України повідомила, що розробила проєкт змін до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України (затвердженого постановою КМУ від 16.06.2021 № 637). Порівняльну таблицю змін уже надіслали Мін’юсту, Мінагрополітики й Держгеокадастру.

Як зазначили у НПУ, зміни розроблено за результатами робочої зустрічі із Держгеокадастром, яка була присвячена запровадженню чергового етапу земельної реформи.

Доцільність змін пов’язана із прийняттям Закону від 2.05.2023 № 3065-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки» та необхідністю вдосконалення Порядку перевірки.

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