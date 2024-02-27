Нотариальная палата предлагает изменения в порядок проверки приобретателя или владельца земельного участка

Сравнительную таблицу изменений уже направили Минюсту, Минагрополитики и Госгеокадастру.

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Нотариальная палата Украины сообщила, что разработала проект изменений в Порядок проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины (утвержденного постановлением КМУ от 16.06.2021 № 637). Сравнительную таблицу изменений уже направили Минюсту, Минагрополитики и Госгеокадастру.

Как отметили в НПУ, изменения разработаны по результатам рабочей встречи с Госгеокадастром, посвященной введению очередного этапа земельной реформы.

Целесообразность изменений связана с принятием Закона от 2.05.2023 № 3065-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования совершения нотариальных и регистрационных действий при обретении прав на земельные участки» и необходимостью совершенствования Порядка проверки.

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