Нидерланды выделят более 100 млн евро на поставку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят 100 миллионов евро Чехии на отправку боеприпасов для Украины.

Источник фото: interfax.com.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении более 100 миллионов евро для финансирования поставок сотен тысяч боеприпасов, которые Чехия нашла для Украины.

Информацию об этом он обнародовал в соцсети X после встречи десятков стран-партнеров Украины в Париже, состоявшейся 26 февраля. Кроме того, Рютте заявил, что Нидерланды собираются поддерживать Украину по меньшей мере следующие 10 лет, подписав с ней соглашение по безопасности.

"Мы знаем, что путин готовится к длительной войне. Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне", - подчеркнул Рютте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.