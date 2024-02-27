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Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

11:28, 27 февраля 2024
НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.
Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве
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Кабинет Министров передал новые здания в Киеве в сферу управления Национального антикоррупционного бюро. Соответствующая передача закреплена распоряжением Правительства от 23 февраля 2024 г. № 151-р.

«Передать здания (регистрационный номер 2867605580000) на ул. Генерала Шаповала, 6, в Киеве из сферы управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в сферу управления Национального антикоррупционного бюро», - говорится в документе.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Национальное антикоррупционное бюро планирует начать масштабные конкурсы на должности детективов, руководителей подразделений и государственных служащих.

Как сообщил 21 февраля директор НАБУ Семен Кривонос, отбор детективов и государственных служащих в Бюро планируется осуществить в 2024-2026 годах в три этапа:

в 2024 году планируется конкурс на должности 90 детективов и 10 государственных служащих НАБУ

в 2025 году планируется конкурс на должности 90 детективов и 10 государственных служащих НАБУ

в 2026 году планируется конкурс на должности 90 детективов и 10 государственных служащих НАБУ

Таким образом, общая численность работников НАБУ в 2026 году должна достигнуть 1000 человек – 750 детективов и 250 государственных служащих.

Автор: Наталья Мамченко

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