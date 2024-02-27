Auchan в марте закроет магазины в Запорожье и Кривом Роге

Компания в этих городах будет работать как интернет-магазин.

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Компания Auchan Украина с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы и перейдет в онлайн формат работы.

Об этом сообщили в компании.

«В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 года Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине», - говорится в сообщении.

Там отметили, что продолжат работать как интернет-магазин, также продолжат сотрудничество с В2В партнерами Запорожья и Кривого Рога и будут поддерживать и дальше все социальные и благотворительные инициативы, созданные гипермаркетами в этих городах.

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