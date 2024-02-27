Во Львове женщина обещала содействие в получении водительских удостоверений за взятку

В одном из МАФов рядом с сервисным центром женщина обещала за финансовую помощь услуги по получению водительских удостоверений.

Источник фото: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Операция проведена совместно оперативниками Львовского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователями полиции Львова привела к прекращению незаконной деятельности женщины из Львовщины, которая за финансовую помощь обещала содействовать в получении водительских удостоверений.

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, женщина организовала эту деятельность в арендованном МАФе рядом с сервисным центром для обеспечения большего удобства. После проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, документы, талоны регистрации в электронной очереди, черновые записи и деньги.

По словам представителей Львовской областной прокуратуры, женщине объявлено подозрение по статье 369-2 части 3 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За это ей грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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