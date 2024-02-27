Может ли некоммерческая организация оказывать помощь ВПЛ без налоговых последствий: разъяснение

Неприбыльные организации имеют право оказывать благотворительную помощь внутренне перемещенным лицам без утраты статуса неприбыльности.

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Южное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, может ли неприбыльная организация оказывать помощь внутренне перемещенным лицам без налоговых последствий.

Так, на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения на территории Украины не считается нарушением требований п. 133.4 НКУ относительно нахождения организации в статусе неприбыльной организации осуществления такой неприбыльной организацией передачи имущества, предоставления услуг, благотворительной помощи, использования доходов (прибылей) для финансирования расходов , не связанных с реализацией целей и направлений деятельности, предусмотренных ее учредительными документами, на цели, определенные п. 63 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

Поэтому предоставление неприбыльными организациями во время действия военного состояния благотворительной помощи физическим лицам, не являющимся учредителями, участниками таких организаций или связанными с ними лицами и проживающими (жили) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия, и/ или вынужденно покинули место жительства в связи с проведением боевых действий в таких населенных пунктах и, в том числе, взятые в установленном законодательством порядке на учет в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, не влечет за собой возникновения оснований для потери соответствующими организациями статуса неприбыльности.

Налоговики напомнили, что согласно п. 63 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения не считается нарушением требований п. 133.4 такого Кодекса передача имущества, предоставление услуг неприбыльной организацией, использование доходов (прибылей) неприбыльной организации для финансирования расходов, не связанных с реализацией целей (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами, при условии, что такие услуги, имущество добровольно перечислены (предоставлены, переданы) Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, добровольческим формированием территориальных общин, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированием, их соединением, воинским частям, подразделениям, учреждениям или организациям, содержащимся за счет средств государственного бюджета, для нужд обеспечения обороны государства, а также в пользу центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующую государственную политику в сфере гражданской защиты, сил гражданского защиты и/или учреждениям здравоохранения государственной, коммунальной собственности, и/или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, и/или денежные средства, перечисленные на специальные счета, открытые Национальным банком Украины сбора средств, и/или оказанием благотворительной помощи физическим лицам, не являющимся учредителями, участниками таких организаций или связанными с ними лицами и проживающими (жившие) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия, и/или вынуждены оставили место жительства в связи с проведением боевых действий в таких населенных пунктах и, в том числе, взятые в установленном законодательством порядке на учет в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов.

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