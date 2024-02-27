В Киеве выходит на рейды инспекция по парковке: кому грозит эвакуация

Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать. Об этом сообщили в КГГА.

Там отметили, что инспекторы по парковке продолжают ежедневное обследование дорог столицы относительно нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. В настоящее время особое внимание инспекции приковано к локациям с велодорожками и велосипедными полосами.

Как отметил и.о. заместителя директора Департамента – начальника управления (инспекции) по парковке Сергей Дубенко, за совершение нарушений предусмотрено наложение штрафа и временное задержание транспортного средства согласно ст. 265-4 КУоАП.

Напомним, во Львове построят первый перехватывающий паркинг.

Также мы сообщали, что в Киеве запретили взимать плату за парковку.

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