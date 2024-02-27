Биткоин превысил $57 тысяч благодаря крупным покупателям

Биткоин достиг максимума последних лет и стоил на утро 57 036 долларов, Ethereum поднялся до 3200.

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Во вторник цены на биткоин и Ethereum достигли новых рекордных отметок за последние два года, с биткоином, превысившим 57 тысяч долларов, а Ethereum поднялся более 3200 долларов впервые с 2022 года.

По данным Reuters, биткоин вырос более чем на 10% в течение двух сессий благодаря информации, ставшей известной от криптоинвестора и разработчика программного обеспечения MicroStrategy. Компания сообщила, что недавно закупила примерно 3 тысячи биткоинов на сумму 155 миллионов долларов.

Поддержку также оказал рост популярности биткоина благодаря одобрению биржевых фондов ETF в США. В понедельник объемы торгов в нескольких фондах внезапно выросли, что положительно отразилось на фирмах, связанных с криптовалютами.

Биткоин достиг своего максимума последних лет, поднявшись до 57 036 долларов утром в Азии, что является его самым высоким показателем с конца 2021 года. Ethereum также продемонстрировал значительный рост, достигнув 3 275 долларов, что является самым высоким уровнем с апреля 2022 года.

По данным CoinDesk, на момент 09:40 по киевскому времени, биткоин торговался на уровне 56,08 долларов, Ethereum - на уровне 3217 долларов.

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