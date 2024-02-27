Біткоїн перевищив $57 тисяч завдяки крупним покупцям

Біткоїн досяг максимуму останніх років і коштував на ранок 57 036 доларів, Ethereum піднявся до 3200.

Джерело фото: slovoidilo

У вівторок ціни на біткоїн та Ethereum досягли нових рекордних позначок за останні два роки, з біткоїном, що перевищив 57 тисяч доларів, а Ethereum піднявся понад 3200 доларів вперше з 2022 року.

За даними Reuters, біткоїн зріс на понад 10% протягом двох сесій завдяки інформації, що стало відомо від криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy. Компанія повідомила, що недавно закупила приблизно 3 тисячі біткоїнів на суму 155 мільйонів доларів.

Підтримку також надав ріст популярності біткоїна завдяки схваленню біржових фондів ETF у США. У понеділок обсяги торгів у кількох фондах раптово зросли, що позитивно відобразилося на фірмах, пов'язаних з криптовалютами.

Біткоїн досяг свого максимуму останніх років, піднявшись до 57 036 доларів вранці в Азії, що є його найвищим показником з кінця 2021 року. Ethereum також продемонстрував значний зріст, досягнувши 3 275 доларів, що є найвищим рівнем з квітня 2022 року.

За даними CoinDesk, на момент 09:40 за київським часом, біткоїн торгувався на рівні 56,08 доларів, Ethereum - на рівні 3217 доларів.

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