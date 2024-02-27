У Києві виходить на рейди інспекція з паркування: кому загрожує евакуація

Припарковані на велосмугах автомобілі евакуйовуватимуть.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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У Києві припарковані на велосмугах автомобілі евакуйовуватимуть. Про це повідомили у КМДА.

Там зазначили, що інспектори з паркування продовжують щоденне обстеження доріг столиці щодо порушень правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Наразі особлива увага інспекції прикута до локацій із велодоріжками та велосипедними смугами.

Як зазначив в.о. заступника директора Департаменту – начальника управління (інспекції) з паркування Сергій Дубенко, за здійснення порушень передбачене накладення штрафу та тимчасове затримання транспортного засобу згідно зі ст. 265-4 КУпАП.

Нагадаємо, у Львові збудують перший перехоплювальний паркінг.

Також ми повідомляли, що у Києві заборонили стягувати плату за паркування.

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