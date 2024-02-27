У Львові жінка обіцяла сприяння в отриманні водійських посвідчень за хабар

В одному з МАФів поруч із сервісним центром жінка обіцяла за фінансову допомогу послуги з отримання водійських посвідчень.

Джерело фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Операція проведена спільно оперативниками Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчими поліції Львова призвела до припинення незаконної діяльності жінки із Львівщини, яка за фінансову допомогу обіцяла сприяти у отриманні водійських посвідчень.

Як повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, жінка організувала цю діяльність в орендованому МАФі поруч із сервісним центром для забезпечення більшої зручності. Після проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, документи, талони реєстрації в електронній черзі, чорнові записи та гроші.

За словами представників Львівської обласної прокуратури, жінці оголошено підозру за статтею 369-2 частини 3 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За це їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.

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