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У Львові жінка обіцяла сприяння в отриманні водійських посвідчень за хабар

18:40, 27 лютого 2024
В одному з МАФів поруч із сервісним центром жінка обіцяла за фінансову допомогу послуги з отримання водійських посвідчень.
У Львові жінка обіцяла сприяння в отриманні водійських посвідчень за хабар
Джерело фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України
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Операція проведена спільно оперативниками Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчими поліції Львова призвела до припинення незаконної діяльності жінки із Львівщини, яка за фінансову допомогу обіцяла сприяти у отриманні водійських посвідчень.

Як повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, жінка організувала цю діяльність в орендованому МАФі поруч із сервісним центром для забезпечення більшої зручності. Після проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, документи, талони реєстрації в електронній черзі, чорнові записи та гроші.

За словами представників Львівської обласної прокуратури, жінці оголошено підозру за статтею 369-2 частини 3 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За це їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.

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