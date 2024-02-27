Auchan у березні закриє магазини у Запоріжжі та Кривому Розі

Компанія в цих містах працюватиме як інтернет-магазин.

Джерело фото: AFP

Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи та перейде в онлайн формат роботи.

Про це повідомили у компанії.

«У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що продовжать працювати як інтернет-магазин, також продовжать співпрацю з В2В партнерами Запоріжжя та Кривого Рогу та підтримуватимуть і надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, які були створені гіпермаркетами в цих містах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.