Кабмін передав НАБУ нові будівлі у Києві

НАБУ отримало до своєї сфери управління нові будівлі в столиці.

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Кабінет Міністрів передав нові будівлі у Києві до сфери управління Національного антикорупційного бюро. Відповідну передачу закріплено розпорядженням Уряду від 23 лютого 2024 р. № 151-р.

«Передати будівлі (реєстраційний номер 2867605580000) по вул. Генерала Шаповала, 6, у м. Києві із сфери управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів до сфери управління Національного антикорупційного бюро», - йдеться у документі.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Національне антикорупційне бюро планує розпочати масштабні конкурси на посади детективів, керівників підрозділів та державних службовців.

Як повідомив 21 лютого директор НАБУ Семен Кривонос, добір детективів та державних службовців в Бюро планується здійснити в 2024-2026 роках в три етапи:

у 2024 році планується конкурс на посади 90 детективів та 10 державних службовців НАБУ

у 2025 році планується конкурс на посади 90 детективів та 10 державних службовців НАБУ

у 2026 році планується конкурс на посади 90 детективів та 10 державних службовців НАБУ

Таким чином, загальна чисельність працівників НАБУ у 2026 році має досягнути 1000 осіб – 750 детективів та 250 державних службовців.

Автор: Наталя Мамченко

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