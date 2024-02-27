Нідерланди виділять понад 100 млн євро на постачання боєприпасів для України

Нідерланди виділять 100 мільйонів євро Чехії на відправку боєприпасів для України.

Джерело фото: interfax.com.ua

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про виділення понад 100 мільйонів євро для фінансування постачання сотень тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України.

Інформацію про це він оприлюднив у соцмережі X після зустрічі десятків країн-партнерів України в Парижі, що відбулася 26 лютого. Крім того, Рютте заявив, що Нідерланди збираються підтримувати Україну щонайменше наступні 10 років, підписавши з нею безпекову угоду.

«Ми знаємо, що путін готується до тривалої війни. Нам потрібно продовжувати показувати, що ми непохитні і що час не на його боці», – підкреслив Рютте.

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