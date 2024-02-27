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Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

  1. Суд инфо

ВСП внесет Президенту Украины представление о назначении двух судей в местные суды Донецкой области

13:23, 27 февраля 2024
ВСП внесет Президенту Украины представление об утверждении кандидатов на судей Добропольского и Константиновского горрайонных судов Донецкой области.
ВСП внесет Президенту Украины представление о назначении двух судей в местные суды Донецкой области
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27 февраля 2024 года Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении двух судей на должности в местные суды:

Кошли Андрея Александровича - на должность судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области;

Мартыненко Валерии Сергеевны - на должность судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

Во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, которые свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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