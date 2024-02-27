ВСП внесет Президенту Украины представление о назначении двух судей в местные суды Донецкой области

ВСП внесет Президенту Украины представление об утверждении кандидатов на судей Добропольского и Константиновского горрайонных судов Донецкой области.

27 февраля 2024 года Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении двух судей на должности в местные суды:

Кошли Андрея Александровича - на должность судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области;

Мартыненко Валерии Сергеевны - на должность судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

Во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, которые свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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