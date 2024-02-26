Порядок ограничения уклонистов в праве на управление авто и на выезд за границу: стали известны поправки к законопроекту о мобилизации в КАСУ

Стали известны поправки, которые предлагает председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной обороны приступил к анализу поправок, поданных в законопроект Кабмина 10449 об усилении мобилизации. Работы у Комитета будет много, ведь поправок больше 4 тысяч.

Среди наиболее дискуссионных, как известно, это нормы законопроекта, касающиеся ограничений уклоняющихся в праве их распоряжения средствами, праве на вождение авто и т.д. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10449, одобренный в первом чтении, предусматривает введение в Кодекс админсудопроизводства (КАСУ) новой статьи 283-2 «Особенности производства по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки».

Так, первоначально предлагалось, что производство по делам по обращению ТЦК осуществляется на основании заявления о:

1) временном ограничении физического лица в праве выезда за пределы Украины;

2) временном ограничении физического лица в праве управления транспортными средствами;

3) наложении ареста на средства и другие ценности физического лица, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег и т.п.

Согласно поправкам, поданным к законопроекту ко второму чтению, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики от «Слуги народа» Денис Маслов предлагает оставить возможность наложения ограничений на уклоняющихся, но предусмотреть их несколько в другой процедуре.

Во-первых, он предлагает в п. 7 ч. 1 ст. 4 добавить орган военного управления в перечень субъектов властных полномочий.

Определить в ст. 20, что местным общим судам как административным судам подсудны административные дела по исковым заявлениям ТЦК по поводу временного ограничения граждан Украины в праве выезда за пределы территории Украины и праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Предусмотреть в ст. 268 КАСУ, что суд уведомляет ответчиков путем направления текста повестки в Электронный кабинет, а в его отсутствие – курьером или по известным суду номером телефона, факса, электронной почтой или другим техническим средством связи.

Определить, что судебные решения по результатам рассмотрения судами первой инстанции этих дел вступают в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, а в случае их апелляционного обжалования – с момента оглашения судебного решения суда апелляционной инстанции. Также они могут быть обжалованы в суде кассационной инстанции.

Сам КАСУ предлагается дополнить статьей 283-2 «Особенности производства по делам по исковым заявлениям территориального центра комплектования и социальной поддержки о временном ограничении граждан Украины в праве выезда за пределы территории Украины и праве управления транспортным средством во время мобилизации».

Согласно этой поправке, Денис Маслов предлагает установить следующее.

В случае невыполнения гражданином Украины в установленные Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сроки требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанности) военнообязанным, резервистом, ТЦК обращается в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве выезда за пределы территории Украины и в праве управления транспортным средством. Суд определением отказывает в открытии производства по иску, если заявлено не предусмотренное КАСУ требование.

Иск подается в суд первой инстанции в течение 15 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК право на предъявление исковых требований в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», по общим правилам подсудности, установленным КАСУ.

Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления.

Суд рассматривает иск в течение 30 дней со дня открытия производства по делу, а по инициативе суда или ходатайству стороны – с проведением судебного заседания. Неприбытие в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует его рассмотрению.

Суд отказывает в удовлетворении заявленных истцом требований в случае, если истец не докажет существование обстоятельств и принятия мер, предусмотренных Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а именно:

1) неисполнение лицом при мобилизации обязанностей, предусмотренных ч. 3 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», и наложение на него административного взыскания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях;

2) невозможность осуществить административное задержание и доставку такого лица в ТЦК органами и подразделениями илами, входящими в систему полиции;

3) вручение такому лицу требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом соответственно;

4) неисполнение таким лицом указанного в требовании долга (обязанностей).

Суд также отказывает в удовлетворении требования о временном ограничении лица в праве управления транспортным средством, если:

1) установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;

2) лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанном в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Суд закрывает производство по делу в случае выполнения требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом или в случае его отзыва в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Временные ограничения устанавливаются сроком до выполнения или отзыва требования ТЦК в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Решения суда по делам, определенным настоящей статьей, подлежат немедленному исполнению в порядке, установленном законом. Апелляционные жалобы на судебные решения по делам, определенным настоящей статьей, могут быть поданы в течение 15 дней со дня их провозглашения.

Участник дела, лицо, которое не участвовало в деле, если суд решил вопрос о его правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, которому решение суда не было вручено в день его провозглашения, имеет право на возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование, если апелляционная жалоба подана в течение 15 дней со дня вручения ей полного решения суда.

Представление апелляционной жалобы на решение суда по делам, определенным настоящей статьей, не препятствует его исполнению.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пятнадцатидневный срок со дня открытия апелляционного производства. Решение суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного разбирательства может быть обжаловано в кассационном порядке.

Также предлагается дополнить законопроект о мобилизации новых разделом под названием «Меры влияния в отношении граждан, не исполняющих обязанности, предусмотренные этим законом во время мобилизации».

Согласно предложению Дениса Маслова, в случае неисполнения при мобилизации гражданином обязанностей, предусмотренных частью третьей статьи 22 настоящего Закона, и после наложения на него административного взыскания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, руководитель ТЦК обращается в органы и подразделения, входящие в систему полиции, по осуществлению административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа посылает этому гражданину в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в Электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождения, места жительства или нахождения требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).

Форма и содержание требования устанавливается Министерством обороны Украины.

Днем вручения требования являются:

1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

2) день получения ТЦК уведомления о доставлении требования в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительству или пребыванию лица, уведомленному этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки;

4) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило территориальный центр комплектования и социальной поддержки о другом адресе.

В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины и в праве управления транспортным средством – сроком до выполнения или отзыва такого требования.

Требование считается исполненным в случае исполнения гражданином обязанности (обязанностей), указанной в требовании.

Требование считается отозванным в случае прекращения или истечения срока мобилизации.

В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, территориальный центр комплектования и социальной поддержки, руководитель которого внес требование, не позднее следующего рабочего дня со дня их возникновения, выдает гражданину и/или его представителю документ, подтверждающий исполнение требования.

В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, и призыва гражданина на военную службу во время мобилизации, ТЦК, руководитель которого внес требование, не позднее следующего рабочего дня со дня их возникновения направляет органу государственной исполнительной службы, на принудительном исполнении которого находится решение суда о временном ограничении такого гражданина в праве выезда за пределы территории Украины и в праве управления транспортным средством, уведомление о выполнении требования.

Соответствующие изменения вносятся и в закон об исполнительном производстве. Так, Денис Маслов предлагает, чтобы постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве выезда за пределы территории Украины и в праве управления транспортным средством, не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направлялось органам пограничной службы – для применения к лицу временного ограничения в праве выезда за пределы Украины; органам Национальной полиции – для применения к лицу временного ограничения в праве управления транспортным средством.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации. Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Автор: Наталья Мамченко

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