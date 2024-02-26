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  1. В Украине

Протесты расширяются: польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска на границе с Литвой

17:40, 26 февраля 2024
Протестующие будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые будут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.
Протесты расширяются: польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска на границе с Литвой
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Польские фермеры 1 марта планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Об этом сообщает LRT.

Организатор блокады на польско-литовской границе Каролис Печинскис заявил, что с 1 марта фермеры будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые будут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

«Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотим проверить, что перевозят в грузовиках, обращая особое внимание на те транспортные средства, которые имеют потенциал для перевозки сельскохозяйственной продукции», - сказал он.

Фермеры отмечают, что блокада не касается личного транспорта, топливных баков, транспортных средств для перевозки металла или скота.

«Если мы видим, что едет зерно и другая сельскохозяйственная продукция, мы бы хотели знать, откуда она едет, почему и как, чтобы почувствовать объем транспортировки», - объясняет Печинскис.

Аграрии подчеркивают, что хотят привлечь внимание к нарушению их интересов и отсутствию поддержки сельскохозяйственной сферы.

«Вопрос о блокировании литовской границы возник во время раздумий о том, как усилить давление на правительство Польши», - заявил Печинскис.

По его словам, главной проблемой является подозрение, что часть украинского зерна, которое должно ехать через Польшу транзитом, действительно остается в стране.

«Сельскохозяйственная продукция перегружается с грузовиков на поезда, конечной целью которых являются транзитные порты Балтийского моря. Но фермеры заподозрили, что часть этой продукции остается в Польше», – заявил организатор блокады.

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