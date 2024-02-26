Протести розширюються: польські фермери планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Литвою

Протестувальники зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які перевозитимуть українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

Польські фермери 1 березня планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Про це повідомляє LRT.

Організатор блокади на польсько-литовському кордоні Кароліс Пєчинскіс заявив, що з 1 березня фермери зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які перевозитимуть українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

«Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повна блокада пункту пропуску. Ми, фермери, разом із польською владою хочемо перевірити, що перевозять у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті транспортні засоби, які мають потенціал для перевезення сільськогосподарської продукції», - сказав він.

Фермери зауважують, що блокада не стосуватиметься особистого транспорту, паливних баків, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби.

«Якщо ми бачимо, що їде зерно та інша сільськогосподарська продукція, ми хотіли б знати, звідки вона їде, чому і як, щоб відчути обсяг транспортування», - пояснює Пєчинськіс.

Аграрії наголошують, що хочуть привернути увагу до порушення їх інтересів і відсутність підтримки сільськогосподарської сфери.

«Питання про блокування литовського кордону виникло під час роздумів про те, як посилити тиск на уряд Польщі», - заявив Пєчинськіс.

За його словами, головною проблемою є підозри, що частина українського зерна, яке має їхати через Польщу транзитом, насправді залишається в країні.

«Сільськогосподарська продукція перевантажується з вантажівок на поїзди, кінцевою метою яких є транзитні порти Балтійського моря. Але фермери запідозрили, що частина цієї продукції залишається в Польщі», – заявив організатор блокади.

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