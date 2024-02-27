На вихідних у Києві виявили ресторан з відвідувачами, який працював вночі попри обмеження

Закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00.

Джерело фото: Національна поліція

Упродовж вихідних, 23-25 лютого, правоохоронці перевірили понад 900 розважальних закладів, один з яких, у Шевченківському районі, працював попри встановлені обмеження. На адміністратора установи правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 156 КУпАП. Про це повідомили у поліції.

Так, за результатами відпрацювання, правоохоронці задокументували 225 адміністративних правопорушень, перевірили понад 500 осіб, які перебувають на обліках, виявили 9 фактів зберігання наркотичних засобів та встановили двох осіб, які перебували у розшуку.

Крім того, співробітники поліції перевірили понад 900 розважальних закладів та закладів громадського харчування на предмет дотримання ними заборони здійснювати господарську діяльність після 23:00.

У Шевченківському районі, було виявлено працюючий ресторан, в якому знаходилось 7 відвідувачів. Присутніх запросили для перевірки до поліції, а на адміністратора закладу правоохоронці склали протокол за ст. 156 КУпАП. За вказане порушення передбачено штраф від 6 800 до 13 600 гривень.

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