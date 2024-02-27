На выходных в Киеве обнаружили ресторан с посетителями, который работал ночью несмотря ограничения

Заведениям общественного питания разрешено работать до 23:00.

Источник фото: Национальная полиция

В течение выходных, 23-25 февраля, правоохранители проверили свыше 900 развлекательных заведений, одно из которых, в Шевченковском районе, работал, несмотря на установленные ограничения. На администратора учреждения правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 КУоАП. Об этом сообщили в полиции.

Так, по результатам отработки, правоохранители задокументировали 225 административных правонарушений, проверили более 500 находящихся на учетах лиц, выявили 9 фактов хранения наркотических средств и установили двух человек, находившихся в розыске.

Кроме того, сотрудники полиции проверили более 900 развлекательных заведений и заведений общественного питания на предмет соблюдения ими запрета осуществлять хозяйственную деятельность после 23:00.

В Шевченковском районе был обнаружен работающий ресторан, в котором находилось 7 посетителей. Присутствующих пригласили для проверки в полицию, а на администратора заведения правоохранители составили протокол по ст. 156 КУоАП. За указанное нарушение предусмотрен штраф от 6800 до 13600 гривен.

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