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Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

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В Киеве супруги нашли в лесу боеприпасы – фото

07:00, 27 февраля 2024
В Подольском районе супруги нашли в лесу боеприпасы.
В Киеве супруги нашли в лесу боеприпасы – фото
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В Киеве жители столицы продолжают обнаруживать опасные находки. Так, в эти выходные на линию 112 поступило два сообщения об обнаружении опасных предметов. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

В Подольском районе супруги нашли в лесу боеприпасы, а в Голосеевском районе дворник увидел возле дома предмет похожий на гранату.

Места событий сразу взяли под охрану и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Как действовать, если вы нашли обнаружили опасные находки:

  • категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;
  • поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
  • курить и использовать открытый огонь вблизи места обнаружения опасного предмета;
  • приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

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