В Киеве супруги нашли в лесу боеприпасы – фото

В Подольском районе супруги нашли в лесу боеприпасы.

В Киеве жители столицы продолжают обнаруживать опасные находки. Так, в эти выходные на линию 112 поступило два сообщения об обнаружении опасных предметов. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

В Подольском районе супруги нашли в лесу боеприпасы, а в Голосеевском районе дворник увидел возле дома предмет похожий на гранату.

Места событий сразу взяли под охрану и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Как действовать, если вы нашли обнаружили опасные находки:

категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;

поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;

курить и использовать открытый огонь вблизи места обнаружения опасного предмета;

приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

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