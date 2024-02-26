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  1. В мире

В Польше неизвестные высыпали около 180 тонн украинского зерна, 30 из которых придется утилизировать

18:29, 26 февраля 2024
Лица, которые открыли 8 из 40 вагонов с украинской кукурузой в Польше, до сих пор не найдены.
В Польше неизвестные высыпали около 180 тонн украинского зерна, 30 из которых придется утилизировать
Источник фото: PAP
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Сбор украинской кукурузы в польском Котомеже завершен после того, как неизвестные лица открыли восемь из сорока вагонов, которые перевозили зерно из Украины в Марокко. Эту информацию подтвердил, представитель транспортной охранной компании Павел Билевский в комментарии для агентства PAP.

"Восемь из сорока вагонов были открыты. Вагоны однозначно открыли третьи лица. Таможенные тросы толщиной 8 мм были перерезаны. Таким образом были открыты двойные боковые двери вагонов", - пояснил он, добавив, что при открытии дверей половина товара выпадает из вагона.

"Высыпалось от 160 до 180 тонн. Около 30 тонн осталось на земле. Это будет взвешено на таможне и отвезено для дальнейшей утилизации или продажи на биогаз", - рассказал Билевский.

Сейчас полиция расследует этот инцидент, ведь он вызвал значительные убытки. Польские правоохранители открыли дело по статье об уничтожении имущества, но пока не установлено, кто именно стоит за этим поступком.

Ранее в Польше на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали рапс из трех украинских зерновозов, направлявшихся в Гамбург. Кроме того, польские протестующие высыпали украинское зерно на дорогу из грузовиков.

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