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  1. В Украине

Вымогательство у предпринимателя $30 000 за беспрепятственное предоставление земли в аренду: на Львовщине подозревают двух депутатов

08:37, 27 февраля 2024
Установлено, что чиновники требовали от руководителя предприятия взятки за согласование на профильной комиссии документации о продлении долгосрочной аренды земельного участка во Львовском районе.
Вымогательство у предпринимателя $30 000 за беспрепятственное предоставление земли в аренду: на Львовщине подозревают двух депутатов
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Во Львовской области подозревают двух депутатов, требовавших у предпринимателя 30 000 долларов за беспрепятственное предоставление в аренду земли. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона поставлено в известность о подозрении двум депутатам одного из местных советов на Львовщине по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, один из депутатов возглавляет постоянную комиссию по земельным отношениям и архитектуре и является действующим военнослужащим, а другой является членом постоянной комиссии по экономическим вопросам, финансам и бюджету органа местного самоуправления.

Установлено, что они требовали от руководителя предприятия взятки за согласование на профильной комиссии документации о продлении долгосрочной аренды земельного участка площадью 1,5 га во Львовском районе.

При этом обязывались не создавать искусственные препятствия в осуществлении предпринимателем хозяйственной деятельности. Такие услуги оценили в 30 000 долларов.

Задержали обоих в порядке ст. 208 УПК Украины  после получения ими части неправомерной выгоды в размере 15 000 долларов.

Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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