Вимагання у підприємця $30 000 за безперешкодне надання землі в оренду: на Львівщині підозрюють двох депутатів

Встановлено, що чиновники вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки у Львівському районі.

У Львівській області підозрюють двох депутатів, які вимагали у підприємця 30 000 доларів за безперешкодне надання в оренду землі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом депутатам однієї із місцевих рад на Львівщині за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, один із депутатів очолює постійну комісію з питань земельних відносин і архітектури та є чинним військовослужбовцем, а інший є членом постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.

Встановлено, що вони вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки площею 1,5 га у Львівському районі.

При цьому зобов’язувались не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності. Такі послуги оцінили у 30 000 доларів.

Затримали обох у порядку ст. 208 КПК України після одержання ними частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів.

Наразі затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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