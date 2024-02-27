Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків

Який відсоток клопотань про обшуки задовольняється слідчими суддями.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Дружина водія лісогосподарства, який загинув через підрив на міні, подала позов про відшкодування моральної шкоди: Верховний Суд визначив, хто її має відшкодувати

Верховний Суд визначив, на кого покладається обов’язок з відшкодування моральної шкоди, завданої смертю працівника об’єкта критичної інфраструктури під час виконання ним трудових обов’язків, у зв’язку з наслідками воєнних дій.

Порядок обмеження ухилянтів у праві на керування авто та виїзду за кордон: стали відомі поправки до законопроекту про мобілізацію у КАСУ

Стали відомі поправки, які пропонує голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов до Кодексу адміністративного судочинства у частині порядку обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

  1. В Україні

Вимагання у підприємця $30 000 за безперешкодне надання землі в оренду: на Львівщині підозрюють двох депутатів

08:37, 27 лютого 2024
Встановлено, що чиновники вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки у Львівському районі.
Вимагання у підприємця $30 000 за безперешкодне надання землі в оренду: на Львівщині підозрюють двох депутатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області підозрюють двох депутатів, які вимагали у підприємця 30 000 доларів за безперешкодне надання в оренду землі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом депутатам однієї із місцевих рад на Львівщині за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, один із депутатів очолює постійну комісію з питань земельних відносин і архітектури та є чинним військовослужбовцем, а інший є членом постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.

Встановлено, що вони вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки площею 1,5 га у Львівському районі.

При цьому зобов’язувались не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності. Такі послуги оцінили у 30 000 доларів.

Затримали обох у порядку ст. 208 КПК України після одержання ними частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів.

Наразі затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду