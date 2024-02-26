Відновлення пошкодженого будинку в Солом’янському районі – Київ планує залучити міжнародних донорів

Роботи з відновлення планується завершити до кінця літа.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Пошкоджений через росію будинок у Солом’янському районі буде відновлено коштом міського бюджету. Однак столиця прагне залучити додатково близько 20 млн грн від міжнародних партнерів, щоб провести термомодернізацію.

Про це повідомили у КМДА. Там зазначили, що наразі завершується інструментальне обстеження будинку.

«У міста є кошти на відновлення – знадобиться близько 45 млн грн. Однак ми шукаємо партнерів, які допоможуть зробити термомодернізацію. Щоб мешканці отримали ліпші умови, аніж були до пошкодження. Для утеплення знадобиться додатково близько 20 млн грн. Плануємо завершити роботи з відновлення до кінця літа», – наголосив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим та парламентською делегацією Данії.

За його словами, найбільше вибухом пошкодило три під’їзди – там вигоріли квартири, шахти ліфтів та були пошкоджені конструктивні елементи. Цю частину будинку відновлять фахівці КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

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