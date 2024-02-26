Хакери через Signal намагалися атакувати комп'ютери українських військових

Зловмисники використали Signal для розсилання шкідливого програмного коду.

Джерело фото: ukrinform

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила про спробу кіберзлочинців атакувати комп'ютери представників українських військових. Зловмисники намагалися передати шкідливий файл через популярний месенджер Signal.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала цю кібератаку та прийняла заходи щодо нейтралізації загрози. За даними служби, зловмисники використовували месенджер Signal для того, щоб вразити комп'ютери військових шкідливим програмним забезпеченням.

Кіберзлочинці, видаючи себе за колег військовослужбовців, надсилали XLS-документ, прикрашений як звіт, з проханням допомогти в його заповненні. Однак цей документ містив шкідливий код, який при запуску завантажував і виконував на комп'ютері жертви шкідливу програму COOKBOX.

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