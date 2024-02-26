Хакеры через Signal пытались атаковать компьютеры украинских военных

Злоумышленники использовали Signal для рассылки вредоносного программного кода.

Источник фото: ukrinform

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о попытке киберпреступников атаковать компьютеры представителей украинских военных. Злоумышленники пытались передать вредоносный файл через популярный мессенджер Signal.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала эту кибератаку и приняла меры по нейтрализации угрозы. По данным службы, злоумышленники использовали мессенджер Signal для того, чтобы поразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением.

Киберпреступники, выдавая себя за коллег военнослужащих, присылали XLS-документ, украшенный как отчет, с просьбой помочь в его заполнении. Однако этот документ содержал вредоносный код, который при запуске загружал и выполнял на компьютере жертвы вредоносную программу COOKBOX.

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