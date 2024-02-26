Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Порядок ограничения уклонистов в праве на управление авто и на выезд за границу: стали известны поправки к законопроекту о мобилизации в КАСУ

Стали известны поправки, которые предлагает председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

  1. В Украине

Заключенный из Житомира обещал вернуть домой без вести пропавших и пленных военных за 55 тысяч гривен

18:06, 26 февраля 2024
СБУ разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военных.
Заключенный из Житомира обещал вернуть домой без вести пропавших и пленных военных за 55 тысяч гривен
Источник фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины задержала заключенного одной из тюрем Житомира по подозрению в вымогательстве денег от родственников украинских военных. По данным следствия, мужчина выдавал себя за члена "поисковой группы", обещая найти и вернуть домой тех, кто попал в плен или пропал без вести на фронте. Об этом сообщили в СБУ.

Варьируя стоимость услуг от 5 до 55 тысяч гривен, злоумышленник переводил деньги на банковские карты своих созаключенных и других лиц "на свободе", включая свою мать и жену. Следователи обнаружили несколько мобильных телефонов и другие вещественные доказательства преступной деятельности во время обысков в камере задержанного и по месту жительства его соучастников.

Сейчас лицу, которое организовало эту схему, сообщено о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Расследование продолжается с целью привлечения к ответственности других лиц, участвовавших в этом преступлении.

СБУ напомнила, что вопрос освобождения военнопленных относится исключительно к компетенции органов государственной власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області