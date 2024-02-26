Заключенный из Житомира обещал вернуть домой без вести пропавших и пленных военных за 55 тысяч гривен

СБУ разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военных.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала заключенного одной из тюрем Житомира по подозрению в вымогательстве денег от родственников украинских военных. По данным следствия, мужчина выдавал себя за члена "поисковой группы", обещая найти и вернуть домой тех, кто попал в плен или пропал без вести на фронте. Об этом сообщили в СБУ.

Варьируя стоимость услуг от 5 до 55 тысяч гривен, злоумышленник переводил деньги на банковские карты своих созаключенных и других лиц "на свободе", включая свою мать и жену. Следователи обнаружили несколько мобильных телефонов и другие вещественные доказательства преступной деятельности во время обысков в камере задержанного и по месту жительства его соучастников.

Сейчас лицу, которое организовало эту схему, сообщено о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Расследование продолжается с целью привлечения к ответственности других лиц, участвовавших в этом преступлении.

СБУ напомнила, что вопрос освобождения военнопленных относится исключительно к компетенции органов государственной власти.

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