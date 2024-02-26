В’язень із Житомира обіцяв повернути додому безвісти зниклих та полонених військових за 55 тисяч гривень

СБУ викрила в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів українських військових.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в’язня однієї із тюрем Житомира за підозрою у вимаганні грошей від родичів українських військових. За даними слідства, чоловік видавав себе за членом «пошукової групи», обіцяючи знайти та повернути додому тих, хто потрапив у полон чи зник безвісти на фронті. Про це повідомили в СБУ.

Варіюючи вартість послуг від 5 до 55 тисяч гривень, зловмисник переказував гроші на банківські картки своїх співв'язнених та інших осіб «на волі», включаючи свою матір та дружину. Слідчі виявили декілька мобільних телефонів та інші речові докази злочинної діяльності під час обшуків у камері затриманого та за місцем проживання його співучасників.

Наразі особі, яка організувала цю схему, повідомлено про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Розслідування триває з метою притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у цьому злочині.

СБУ нагадала, що питання звільнення військовополонених належить виключно до компетенції органів державної влади.

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