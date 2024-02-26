Екснардепа Пашинського відправили до СІЗО із заставою у майже 272,5 млн гривень

Екснардеп Пашинський, підозрюваний у мільйонних збитках, залишиться під вартою із можливістю застави у 272,5 мільйонів гривень.

Екснардепа Сергія Пашинського відправили до СІЗО із заставою у розмірі 272,5 мільйонів гривень. Рішення було ухвалено слідчим суддею ВАКС Наталею Мовчан у зв'язку з підозрою колишнього народного депутата у співорганізаторстві створення злочинної організації, що спричинила збитки державі на суму понад 967 мільйонів гривень у період з 2014 по 2018 рік.

Прокурори САП просили арештувати Пашинського з можливістю внесення застави у розмірі 299,9 мільйонів гривень. У свою чергу, захист підтверджував необгрунтованість підозри та готовність колишнього депутата співпрацювати з слідством.

Під час судового засідання Пашинський заявив, що ніколи не був бізнес-партнером Сергія Тищенка та не мав жодних фінансових операцій з нафтопродуктами. Його адвокати стверджували, що на посаді в.о. голови адміністрації президента він не мав повноважень впливати на роботу правоохоронних та інших органів влади.

Насамкінець, суд вирішив залишити Пашинського під вартою до 25 квітня 2024 року з можливістю внесення застави. Захист вже підготував поруки, серед яких військовослужбовець Мирослав Гай, екснардеп Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий.

Раніше Пашинському оголосили підозру. Правоохоронці викрили злочинну організацію, через діяльність якої держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Також ми писали, що ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи Пашинського.

А ще Антикорсуд заарештував бізнесмена Сергія Тищенка у справі екснардепа Пашинського.

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