Систематично брав хабарі за безперешкодне перевезення пасажирів по річці Дністер: судитимуть посадовця

Інспектора Управління авіації та поліції на воді судитимуть за корупцію.

У Одеській обласні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора з особливих доручень відділу організації діяльності підрозділів поліції на воді Управління авіації та поліції на воді НП України за фактом корупції. Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, что посадовець налагодив систематичний «заробіток» на вимаганні хабарів з громадських формувань та приватних підприємців за безперешкодну діяльність з перевезення пасажирів річковим та водним транспортом з причалів на р. Дністер у с. Маяки.

«Тариф» складав 100 грн за кожного пасажира.

У разі незгоди з такою пропозицією, інспектор погрожував, що «проблеми» у вигляді безпідставних зупинок поліцією баркасу та вилучення прав водія, виникатимуть постійно», - сказано у повідомленні.

Крім того, чоловік запевняв, що спілкуватися із зазначених питань необхідно тільки з ним і він гарантуватиме особисте вирішення «проблем» зі співробітниками одного з районних управлінь поліції та іншими правоохоронцями Одещини за обумовлену раніше грошову «винагороду».

Правоохоронця затримали після одержання 135 тис гривень.

Наразі поліцейського звільнено з займаної посади.

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