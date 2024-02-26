Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Строки демобілізації визначатимуться окремим Указом Президента.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зміни в законі «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме звільнення в запас строковиків.

У картці законопроєкту сказано, що він 26 лютого повернутий з підписом від Президента України.

Строки демобілізації визначатимуться окремим Указом Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт №11035 про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Його 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді Президент.

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений ч. 1 ст. 23 Закону про військовий обов’язок та військову службу, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до ч. 9 ст. 23 цього закону, як виняток з положень ч. 9 ст. 23, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені Указом Президента.

Під час голосування врахована поправка, яка надає відстрочку строковиками від подальшої мобілізації на 12 місяців.

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