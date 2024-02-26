Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Сроки демобилизации будут определены отдельным Указом Президента.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе», а именно увольнении в запас срочников.

В карточке законопроекта сказано, что он 26 февраля возвращен с подписью от Президента Украины.

Сроки демобилизации будут определены отдельным Указом Владимира Зеленского.

Напомним, что Верховная Рада приняла президентский законопроект №11035 об увольнении в запас срочников после истечения срока военной службы во время военного положения. Его 22 февраля зарегистрировался в Верховной Раде Президент.

Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной воинской службы, срок воинской службы которых установлен ч. 1 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с ч. 9 ст. 23 этого закона как исключение из положений ч. 9 ст. 23, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента.

Во время голосования учтена поправка, предоставляющая отсрочку срочниками от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.