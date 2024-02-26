Образовательные документы в Дії: граждане могут присоединиться к бета-тестированию

В приложение могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии.

Украинцы могут приобщиться к бета-тестированию и подтянуть аттестат и диплом в Дію. В приложение могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии.

«Скоро украинцы смогут зарегистрироваться на поступление в ЗВО, устроиться на работу и просто пересмотреть информацию в дипломе за несколько кликов. Да-да, образовательные документы будут в Дії!», - пишут там.

Присоединиться к бета-тестированию можно, если вы:

гражданин Украины в возрасте от 14 лет

имеете верифицированный налоговый номер

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке – здесь.

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