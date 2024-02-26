Украинцы приносят рекордные прибыли польской авиаиндустрии

Польские авиакомпании в выигрыше от украинских пассажиров.

Источник фото: Lowcost Avia

Уже два года подряд Украина остается без гражданского авиатранспорта, что заставляет украинцев выбирать соседние страны для осуществления воздушных путешествий, преимущественно - Польшу. Это привело к рекордным показателям в польских аэропортах и авиакомпаниях, - сообщает money.pl.

По данным издания Rzeczpospolita, польские аэропорты, в частности в Жешуве, испытали значительный рост пассажиропотока благодаря украинским путешественникам. Польская авиакомпания LOT также зафиксировала огромный прирост в пассажирском обороте и прибыли благодаря спросу со стороны украинцев.

Эксперты считают, что активность украинских пассажиров положительно влияет на рынок авиаперевозок в Польше и на деятельность авиакомпаний, в частности LOT Polish Airlines. Польская авиакомпания, которая ранее акцентировала внимание на трансферном трафике из Азии, теперь переориентировала свою стратегию на развитие трансатлантических рейсов, что является привлекательным для украинских пассажиров.

По результатам 2023 года, авиакомпания LOT Polish Airlines перевезла более 10 миллионов пассажиров и ожидает чистую прибыль более 1 миллиарда злотых. В свою очередь, аэропорт Жешув-Ясенка превысил миллион зарегистрированных пассажиров. Луфтганза также вернулась в Жешув, планируя привлечь часть украинского пассажирского трафика в свои центры во Франкфурте и Мюнхене.Wizz Air і Ryanair.

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