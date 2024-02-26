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Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

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Українці приносять рекордні прибутки польській авіаіндустрії

20:11, 26 лютого 2024
Польські авіакомпанії у виграші від українських пасажирів.
Українці приносять рекордні прибутки польській авіаіндустрії
Джерело фото: Lowcost Avia
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Уже два роки поспіль Україна залишається без цивільного авіатранспорту, що змушує українців вибирати сусідні країни для здійснення повітряних подорожей, переважно – Польщу. Це призвело до рекордних показників у польських аеропортах та авіакомпаніях, – повідомляє money.pl.

За даними видання Rzeczpospolita, польські аеропорти, зокрема у Жешуві, зазнали значного зростання пасажиропотоку завдяки українським мандрівникам. Польська авіакомпанія LOT також зафіксувала величезний приріст у пасажирському обігу та прибутку завдяки попиту з боку українців.

Експерти вважають, що активність українських пасажирів позитивно впливає на ринок авіаперевезень у Польщі та на діяльність авіакомпаній, зокрема LOT Polish Airlines. Польська авіакомпанія, яка раніше акцентувала увагу на трансферному трафіку з Азії, тепер переорієнтувала свою стратегію на розвиток трансатлантичних рейсів, що є привабливим для українських пасажирів.

За результатами 2023 року, авіакомпанія LOT Polish Airlines перевезла понад 10 мільйонів пасажирів та очікує чистий прибуток понад 1 мільярд злотих. У свою чергу, аеропорт Жешув-Ясенка перевищив мільйон зареєстрованих пасажирів. Луфтганза також повернулася до Жешува, плануючи привернути частину українського пасажирського трафіку до своїх центрів у Франкфурті та Мюнхені.

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