Господарському кодексу в Україні – бути

Як невірний переклад одного слова може призвести до ліквідації Господарського кодексу України.

Іван Слободяник,

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, голова Всеукраїнського конгресу фермерів

Більш року Всеукраїнський Конгрес Фермерів та Всеукраїнська асоціація громад відстоює права фермерських господарств при обговоренні законопроекту №6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період».

Цим законопроектом пропонується знищити Господарський кодекс України.

При обговоренні цього законопроекту у робочій групі наштовхнувся на висновок однієї із грантових організацій, яка між іншим мотивує скасування Господарського кодексу України тим, що його немає в жодній країні світу, а тому і нам не потрібно.

Але таке твердження ґрунтується на маніпулятивному перекладі слова «господарський» на іноземну мову.

Нещодавно із швейцарської бібліотеки мені передали переклад Господарського кодексу України на англійську мову у перекладі Уільяма Батлера – Economic Code of Ukraine.

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Українське слово “господарський” у перекладі на англійську мову буде “economic” або “commercial”.

Економічні, Комерційні, Торгові чи Підприємницькі кодекси існують у Австрії, Алжирі, Болівії, Бразилії, Венесуелі, Еквадорі Єгипті, Індонезії, Іспанії, Йорданії, Катарі, Колумбії, Кувейті, Латвії, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Лівії, Макао, Марокко, Мексиці, Монако, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Південній Кореї, США, Тунісі, Туреччині, Франції, Чилі, Естонії, Японії та деяких інших країнах.

Для прикладу у Франції у перекладі маємо Торговий кодекс, хоча на мові оригіналу «Code de Commerce de France» (той самий комерційний або господарський).

Сутність цих Комерційних, Економічних чи Торгових кодексів одна – поряд із Цивільним кодексом врегулювати відносини бізнесу.

Наприклад, стаття 1 Комерційного кодексу Південної Кореї – «якщо в даному Кодексі відсутні положення по комерційному питанню, то застосовуються звичаї ділового обороту, а у випадку відсутності звичаїв ділового обороту – положення Цивільного кодексу».

Тобто ці кодекси є аналогією Господарського кодексу України, який поруч із Цивільним кодексом регулює відносини бізнесу.

Прикметно, що Бельгія в 2013 році прийняла саме Господарський кодекс (англ. Code of Economic Law; фр. Code de droit économique) з метою «сприяти інтеграції бельгійського господарського права в концепт європейського права», а також «дати чітке уявлення про роль державної влади в регуляції економічної активності та визначити, які інструменти вона має», зазначають у доповіді Міністерства економіки Бельгії.

В свою чергу прийняття Господарського кодексу Естонії (набрав чинності у 2014 році) обумовлювалося потребами збільшення свободи підприємницької діяльності та зменшення бюрократії.

Як Естонія, так і Бельгія мають поруч з Господарським, і Цивільний кодекс.

Прикметно, що ухвалений 22.02.2024 закон (законопроект 5593-д) вносить зміни до Господарського кодексу України. Одночасно автори цього ж законопроекту наполягають на ліквідації Господарського кодексу України, а відтак питання: навіщо сьогодні приймати зміни до кодексу, щоб завтра його скасувати? Отже, Україні варто не експериментувати, а з метою сприяння інтеграції українського господарського права в концепт європейського права змінити, а не скасовувати Господарський кодекс, оскільки в переважній більшості він застарів.

Саме в Господарському кодексі України варто кодифікувати всі організаційно–правові форми організацій, які охоплюють поняття «фермер», та визначити особливості їх правового регулювання.

Таким чином, фермери замість хаосу, який може породити законопроект №6013 – чекають визначеність свого правового статусу та його укріплення в світлі євроінтеграційних процесів.

Не виключено, що Україна, враховуючи свою аграрну унікальність, заслуговує також і на Аграрний кодекс.

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