Розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них: на Київщині судитимуть подружжя

Подружжя знімало відео для дорослих за участі себе та двох своїх доньок 2011 та 2013 років народження.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, яке розбещувало двох доньок та ґвалтували одну з них. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що жінка виготовляла відеофайли для дорослих за участі себе та двох своїх доньок 2011 та 2013 років народження.

«До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Обвинувачена тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку в присутності та за активної участі дружини», - сказано у повідомленні.

Надалі відзнятий контент, що містив дитячу порнографію, розповсюджувався через мережу «Інтернет».

Подружжю інкриміновано виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, розбещення неповнолітніх, зґвалтування, у тому числі за попередньою змовою групою осіб та торгівля людьми.

За клопотаннями прокуратури подружжя перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що у Києві суд визнав киянина винним у зґвалтуванні власної доньки та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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