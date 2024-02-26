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Рух метро на Теремки має відновитися до кінця літа: у КМДА назвали умови

17:21, 26 лютого 2024
Рух поїздів має відновитися до кінця літа, якщо фахівцям не заважатимуть суб’єктивні фактори, як от бюрократія та «помічники», під час візитів яких будівельники змушені припиняти роботи.
Рух метро на Теремки має відновитися до кінця літа: у КМДА назвали умови
Фото: kashtan.news
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Роботи на закритій ділянці метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» ідуть за графіком.  Про це розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю колишньому депутату Верховної Ради Бориславу Березі.

За його словами, рух поїздів має відновитися до кінця літа, якщо фахівцям не заважатимуть суб’єктивні фактори, як от бюрократія та «помічники», під час візитів яких будівельники змушені припиняти роботи.

«Я кажу як людина, яка має інженерну освіту. Цю роботу можна було легко виконати за 6 місяців. І ми ці терміни не відкидаємо. Так, є певні бюрократичні питання. Погодження тих чи інших мереж. Такі суб’єктивні фактори нам дещо перешкоджають. Але ми свої амбітні плани не міняємо. Зараз вже виконано практично на 80% палі (стіна в грунті, яка стабілізує від обвалу грунтів), виконана плита, яка надалі дасть можливість виконувати роботи важкою технікою для розкриття котловану. Якщо в нас не буде якогось суб’єктивного фактору, якого ми зараз не передбачаємо, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро повинно поїхати», - заявив Кандибор.

Він розповів, що над пошкодженою ділянкою було розташовано близько 200 кабелів різних мереж: ДТЕК, Укртелекому, РНБО, СБУ, ППО. Враховуючи воєнний час, узгодження переносу цих кабелів зайняло купу часу.

Крім бюрократичних перепон затримуючим факторами для метробудівців є «помічники», через візити яких будівельники змушені кожного разу припиняти роботи, наголосив Кандибор.

«Є такий старий фільм, коли пан ставив завдання відремонтувати карету. Казав: «За скільки відремонтуєш? За тиждень? А за два?» - «Ну, тут вже помічники потрібні». Так от якщо нам не будуть допомагати такі «помічники», які все знають і які тільки вносять деструктив… Ми змушені кожного разу призупиняти роботу, тому що треба відвезти ту чи іншу делегацію, показати кожному, розказати. То це дійсно «помічники» нам «допомагають», - зазначив він.

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