Движение метро на Теремки должно возобновиться до конца лета: в КГГА назвали условия

Движение поездов должно восстановиться до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы, как бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы.

Фото: kashtan.news

Работы на закрытом участке метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» идут по графику. Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе.

По его словам, движение поездов должно возобновиться до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы, как бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы.

«Я говорю как человек, имеющий инженерное образование. Эту работу можно было легко проделать за 6 месяцев. И мы эти термины не исключаем. Да, есть определенные бюрократические вопросы. Согласование тех или иных сетей. Такие субъективные факторы нам несколько препятствуют. Но мы свои амбициозные планы не меняем. Сейчас уже выполнено практически на 80% сваи (стена в грунте, стабилизирующая от обвала грунтов), выполнена плита, которая в дальнейшем позволит выполнять работы тяжелой техникой для вскрытия котлована. Если у нас не будет какого-то субъективного фактора, которого мы сейчас не предполагаем, то до конца лета, август-сентябрь максимум, метро должно уехать», - заявил Кандибор.

Он рассказал, что над поврежденным участком находилось около 200 кабелей разных сетей: ДТЭК, Укртелекома, СНБО, СБУ, ПВО. Учитывая военное время, согласование переноса этих кабелей заняло кучу времени.

Помимо бюрократических преград задерживающими факторами для метростроевцев являются «помощники», из-за визитов которых строители вынуждены каждый раз прекращать работы, подчеркнул Кандибор.

Есть такой старый фильм, когда господин ставил задачу отремонтировать карету. Говорил: «За сколько отремонтируешь? Через неделю? А через два?» – «Ну, здесь уже помощники нужны». Так вот, если нам не будут помогать такие «помощники», которые все знают и какие только вносят деструктив… Мы вынуждены каждый раз приостанавливать работу, потому что надо отвезти ту или иную делегацию, показать каждому, рассказать. Это действительно «помощники» нам «помогают», - отметил он.

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