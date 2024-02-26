Российская дезинформация: венграм в Украине присылают провокационные сообщения

Украинские венгры получают призывы убираться «вон из Украины».

Источник фото: dnipro.tv

Украинские этнические венгры начали получать сообщения на венгерском языке с призывами убираться "вон из Украины". Центр противодействия дезинформации сообщает, что это еще одна провокация российской информационно-психологической операции, направленной на раскол украинского общества.

Сообщения, присланные с номеров мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана, имеют целью создать впечатление угрозы для венгров на территории Украины, которые пытаются вызвать конфликт межэтнического характера, в частности между венграми и "украинскими националистами".

Эксперты по противодействию дезинформации призывают всех, кто получил подобные сообщения, блокировать номера, с которых они поступили, и сообщать об этом в киберполицию для дальнейшего расследования.

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