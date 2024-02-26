Какие есть смягчения к лицензионным условиям по управлению активами институциональных инвесторов на период военного положения: разъяснение

Временно на период военного положения в Украине не применяются нормы лицензионных условий проведения профдеятельности по некоторым аспектам.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объяснила, какие нормы лицензионных условий по осуществлению деятельности по управлению активами институциональных инвесторов не применяются на период военного положения в Украине. Об этом говорится на официальном сайте НКЦБФР.

В комиссии напомнили, что с целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии рф против Украины и содействия стабильности рынков капитала, Комиссией принято решение «О мониторинге соответствия лиц занимаемым должностям в профессиональных участниках рынков капитала и организованных товарных рынков в период действия военного положения» (от 11.11.2022 №1339).

Комиссией установлено, что временно не применяются нормы лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках по ее отдельным видам:

– необходимого количества сертифицированных специалистов лицензиата;

– наличие сертификатов на право совершения действий, связанных с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности;

– наличия квалификационного удостоверения специалиста по вопросам бухгалтерского учета профессиональных участников,

– срока, на который может быть назначено лицо, исполняющее обязанности руководителя.

Однако руководитель профучастника (кроме банков) должен обеспечить наличие должной квалификации, деловой репутации и отсутствие конфликта интересов у работников, совершающих действия, связанные с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности.

К тому же не применяются нормы нормативно-правовых актов относительно стандартов корпоративного управления в профессиональных участниках, в части наличия сертификатов на право совершения действий по профессиональной деятельности.

В Комиссии добавили, что указанные нормы распространяются не только на лицензиатов, но и заявителей, в том числе компании, которые намерены получить лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала.

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