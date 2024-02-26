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  1. В Україні

Які є пом’якшення до ліцензійних умов щодо управління активами інституційних інвесторів на період воєнного стану: роз’яснення

20:21, 26 лютого 2024
Тимчасово на період воєнного стану в Україні не застосовуються норми ліцензійних умов провадження профдіяльності щодо деяких аспектів.
Які є пом’якшення до ліцензійних умов щодо управління активами інституційних інвесторів на період воєнного стану: роз’яснення
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку пояснила, які норми ліцензійних умов щодо провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів не застосовуються на період воєнного стану в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті НКЦПФР.

У комісії нагадали, що з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії рф проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, Комісією прийнято рішення «Про моніторинг відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану» (від 11.11.2022 №1339).

Комісією встановлено, що тимчасово не застосовуються норми ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами щодо:

– необхідної кількості сертифікованих фахівців ліцензіата;

– наявності сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності;

– наявності кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників,

– строку, на який може бути призначена особа, яка виконує обов’язки керівника.

Однак керівник профучасника (крім банків) повинен забезпечити наявність належної кваліфікації, ділової репутації та відсутність конфлікту інтересів у працівників, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності.

До того ж, не застосовуються норми нормативно-правових актів щодо стандартів корпоративного управління в професійних учасниках, в частині наявності сертифікатів на право вчинення дій щодо професійної діяльності.

У Комісії додали, що вказані норми поширюються не лише на ліцензіатів, а й на заявників, в тому числі компанії, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

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