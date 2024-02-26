Является ли реорганизация арендатора способом выделения основанием для расторжения договора аренды земли государственной или коммунальной собственности: постановление БП ВС

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.

  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Является ли реорганизация арендатора способом выделения основанием для расторжения договора аренды земли государственной или коммунальной собственности: постановление БП ВС

16:17, 26 февраля 2024
Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о расторжении договора аренды земли государственной или коммунальной собственности.
Является ли реорганизация арендатора способом выделения основанием для расторжения договора аренды земли государственной или коммунальной собственности: постановление БП ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд сообщил, что передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности права аренды такого земельного участка реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, противоречащего запрету, предусмотренному ч. 1 ст. 8-1 Закона Украины «Об аренде земли», а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды земельного участка.

У такому разі власник може заявити негаторний позов, тобто просити суд усунути перешкоди в користуванні та розпорядженні відповідним об’єктом, зокрема шляхом повернення останнього (ст. 391 ЦК України, ч. 2 ст. 152 ЗК України). Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду.

У справі, що розглядалася, РДА (орендодавець) та кооператив (орендар) уклали договір оренди земельної ділянки лісогосподарського призначення.

Загальні збори учасників кооперативу вирішили виділити з нього нову юридичну особу в організаційно-правовій формі ТОВ, затвердили розподільчий баланс та визначили, що ТОВ є правонаступником кооперативу.

Звертаючись до суду з позовом, прокурор зазначав, що кооператив без згоди орендодавця та з порушенням Закону України «Про оренду землі» й умов договору передав право оренди земельної ділянки іншій юридичній особі (ТОВ), яка створена шляхом виділу з кооперативу. Ця обставина є підставою для дострокового розірвання зазначеного договору та витребування в ТОВ земельної ділянки. Прокурор доводив, що відповідно до статей 104, 109 ЦК України виділ ТОВ з кооперативу не є реорганізацією останнього, а отже правонаступництво ТОВ у правовідносинах з оренди земельної ділянки не виникло.

Розглядаючи цю справу, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що норма ст. 104 ЦК України не встановлює вичерпного переліку видів реорганізації юридичної особи, а визначає ті види реорганізації, внаслідок яких юридична особа припиняється.

Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу.

Для виділу притаманна характерна ознака реорганізації – перехід майна, прав та обов’язків юридичної особи, що реорганізується, до її правонаступника. При цьому обсяг правонаступництва визначається тим майном, правами та обов’язками, які передаються за розподільчим балансом, тобто має місце парцелярне (часткове) правонаступництво.

Отже, виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, оскільки остання залишається суб’єктом права, однак зі зменшеним обсягом майна, прав та/або обов’язків.

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі, в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ч. 4 ст. 32 Закону України «Про оренду землі»).

Водночас нормою ч. 1 ст. 8-1 зазначеного Закону встановлено, що право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано в заставу, крім передбачених ч. 2 цієї статті випадків.

У контексті спірних правовідносин, які стосуються відчуження орендарем виділеній з нього юридичній особі права оренди земельної ділянки державної власності, норми ст. 8-1 Закону України «Про оренду землі» (що встановлюють спеціальні обмеження для відчуження орендарем права оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності) є спеціальними щодо загальної норми ч. 4 ст. 32 цього Закону про те, що реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для зміни умов договору або його припинення.

Отже, внаслідок передачі кооперативом ТОВ права оренди земельної ділянки за розподільчим балансом фактично відбулося відчуження цього права, тоді як нормою ч. 1 ст. 8-1 Закону України «Про оренду землі» прямо заборонено орендарю на власний розсуд здійснювати розпорядження правом оренди земельної ділянки державної власності.

Кооператив не виконав свого обов’язку орендаря, встановленого нормою абз. 3 ч. 2 ст. 25 вказаного Закону, що є підставою для дострокового розірвання договору оренди землі відповідно до ч. 1 ст. 32 цього ж Закону.

З огляду на встановлені обставини щодо наявності підстав для розірвання договору оренди та перебування спірної земельної ділянки у фактичному користуванні ТОВ належним способом захисту порушеного права власності держави є негаторний позов про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні відповідним об’єктом, зокрема шляхом повернення останнього (ст. 391 ЦК України, ч. 2 ст. 152 ЗК України).

З постановою ВП ВС від 15 листопада 2023 року у справі № 908/119/21 (провадження № 12-20гс23) можна ознайомитись за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області